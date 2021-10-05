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شاهد.. وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الايراني الى الشعب الافغاني

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

وصلت الشحنة الجوية الخامسة من المساعدات الانسانية التي تقدمها الجمهورية الاسلامية الايرانية تباعا الى الشعب الأفغاني.

العالم - أفغانستان

هي الطائرة الخامسة التي تصل إلى مطار العاصمة الإفغانية كابول محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

الجانب الأفغاني استلم هذه المساعدات وقدم الشكر الى الجمهورية الاسلامية الايرانية لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه المحنة الصعبة خصوصا بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الاموال الافغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال المسؤل عن المساعدات الدولية في حركة طالبان الملا شرف الدين مسلم: "هذه المساعدات ستوزع بشكل منصف لمستحقيها لا سيما في ولاية باميان و ولاية بنجشير خصوصا بعد الحرب التي خاضتها الولاية في الأونة الأخيرة".

ولم يقتصر إرسال المساعدات الإيرانية الى الشعب الأفغاني عبر الجو بل أن قوافل المساعدات الإنسانية تواصل وصولها إلى أفغانستان عبر الحدود البرية بين البلدين وقد وصل حتى الآن اكثر من 100 طن من المساعدات عن طريق منفذ اسلام قلعه الحدودي بين البلدين .

وقال الهلال الأحمر الإيراني حسن افنديار: " هذه هي شحنة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي محملة بخمسين طنا من المواد الغذائية الأساسية من الطحين الزيت والرز بالأضافة لبعض المواد الغذائية الأخرى".

هذا وتؤكد إيران أن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ستستمر بهدف سد حاجات الشعب الأفغاني الذي يعاني كثيرا نتيجة قرار الولايات المتحدة تجميد ارصدته بعد التطورات التي شهدتها البلاد مؤخراً.

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شاهد.. وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الايراني الى الشعب الافغاني

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