عبداللهیان: ايران جاهزة لتحقيق قفزة في العلاقات مع روسيا

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان في تصريحه مساء الثلاثاء خلال اجتماعه بمدراء المؤسسات الايرانية في موسكو: ان رؤية الحكومة الثالثة عشرة ورئيس الجمهور شخصيا للعلاقات مع روسيا هي تنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية في الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية.

واضاف: ان رؤية الحكومة الجديدة ورسالتي والحكومة الايرانية للقادة الروس هي تحقيق قفزة حقيقية وملموسة في العلاقات بين البلدين ونامل بان تتحقق هذه القفزة في فترة زمنية قصيرة.

وتابع وزير الخارجية: ان الحكومة على استعداد لتطوير تعاونها مع روسيا بالسرعة والمنطق.

واوضح امير عبداللهيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية جعلت في اولويتها تطوير العلاقات مع الجيران خاصة روسيا والرؤية نحو الشرق وبناء عليه سنقوم بتنظيم ملتقى لسفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الجارة ومنها روسيا في طهران الشهر القادم.

*المفاوضات النووية

وحول المفاوضات النووية بين ايران ومجموعة "4+1" قال: لو حققت مفاوضات فيينا النتيجة اللازمة وتوفرت الارادة الجادة لدى الاطراف الاخرى ازاء توفير حقوق الشعب الايراني في اطار الاتفاق النووي وجاءت بنتائج ملموسة للشعب فاننا سنستفيد من هذا الاتفاق في مسار دعم برنامج التنمية الاقتصادية للبلاد ولكن لو كان من المقرر ان تمضي هذه المفاوضات في المسار الذي مضت عليه في الاعوام الثمانية الماضية وان يكون التفاوض من اجل التفاوض فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار اللازم بهذا الصدد.