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زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال اليابان

زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال اليابان
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعتي آوموري وإيواتي في شمال البلاد، موضحة أنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.

العالم-اسيا والباسفيك

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 02:46 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم ترد أنباء عن أضرار في محطة لمعالجة الوقود النووي بالمنطقة.

وذكرت الهيئة أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما بجروح، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة.

وبلغت شدة الزلزال درجة +5 بالمقياس الياباني لقوة الزلازل، وهو مستوى قد يسبب أضرارا ببعض المباني.

وفي وقت سابق من الثلاثاء وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.

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