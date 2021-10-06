الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول أردني: علاقتنا مع سوريا أمر واقع

مسؤول أردني: علاقتنا مع سوريا أمر واقع
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني حاتوقي أن الأردن يتعامل مع الملف السوري كأمر واقع.

العالم-الاردن

وفي حديث للصحفيين وصف حاتوقي علاقات عمان مع دمشق بالجيدة من الجانب الأمني، مؤكدا وجود تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا..

وتأتي التصريحات الأخيرة في سياق تصاعد متسارع في العلاقات بين عمان ودمشق.

وكان الاردن قد أعاد فتح معبر جابر نصيب الحدودي بعد اغلاق مؤقت بسبب التطورات الامنية على الجانب السوري.

واكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه ان قرار اعادة فتح الحدود الاردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.

روابط ذات صلة

شاهد..إتصال هاتفي بين الرئيس السوري و ملك الاردن

واشنطن تسعى الى إعاقة عودة العلاقات بين عَمان ودمشق

في اطار تطبيع متسارع.. الاردن تفتح حدودها مع سوريا

إعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الاردن وسوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوبرمان افيف كوخافي ورسائل المستقبل السياسي 

هاشتاغ.. قضية جمال خاشقجي ما زالت حية + فيديو

هاشتاغ.. إعصار شاهين في عمان + فيديو

هاشتاغ.. توقف فيسبوك و واتساب وإنستغرام + فيديو

هاشتاغ.. "إكسبو دبي" وجه جديد للتطبيع+ فيديو

هاشتاغ.. مطالبات جزائرية بطرد السفير الفرنسي + فيديو