مسؤول أردني: علاقتنا مع سوريا أمر واقع

العالم-الاردن

وفي حديث للصحفيين وصف حاتوقي علاقات عمان مع دمشق بالجيدة من الجانب الأمني، مؤكدا وجود تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا..

وتأتي التصريحات الأخيرة في سياق تصاعد متسارع في العلاقات بين عمان ودمشق.

وكان الاردن قد أعاد فتح معبر جابر نصيب الحدودي بعد اغلاق مؤقت بسبب التطورات الامنية على الجانب السوري.

واكد وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه ان قرار اعادة فتح الحدود الاردنية السورية يأتي لتنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة.