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تركيا: أي توتر في إدلب سيؤدي إلى موجات هجرة جديدة

تركيا: أي توتر في إدلب سيؤدي إلى موجات هجرة جديدة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

حذر المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، من أن "أي توتر سينجم في محافظة إدلب السورية سيؤدي إلى موجات هجرة ومآسي إنسانية جديدة".

العالم-تركيا

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، على هامش اجتماع هيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب في العاصمة التركية أنقرة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد جليك أن "بلاده تولي أهمية كبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار بشكل دائم في إدلب (شمال غرب) ومناطق أخرى من سوريا"، حسب ما افادت الاناضول.

وأضاف: "أي توتر سينشب في إدلب التي يعيش فيها حوالي 4 ملايين شخص في ظروف صعبة للغاية، سيؤدي إلى موجات هجرة ومآسي إنسانية جديدة".

وأردف قوله: "نواصل متابعة كل التفاصيل حتى لا يحدث ذلك".

ولفت إلى أن "لقاء أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي يوم 29 سبتمبر الماضي مهم في هذا الصدد".

وشدد على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي من أجل ضمان سلام دائم في سوريا"، لافتاً إلى أن "تركيا تتابع من كثب وتقيّم التقدم المحرز في عمل اللجنة الدستورية السورية".

وأكد أن "تحركات التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات والدعم المقدم لها من دول مختلفة، موضوع آخر على جدول أعمال بلاده".

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