شاهد..أهالي كفر قاسم يستقبلون الصهيوني إيتمار بن غفير بالأحذية

العالم - فلسطين

وتظاهر العشرات من الفلسطينيين أمام مركز شرطة الاحتلال بالمدينة، رفضا وتنديدا بجولة بن غفير، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض المشاركين في التظاهرة.



يشار إلى أن بن غفير متهم بصب الزيت على النار في مدينة القدس المحتلة، والوقوف بشكل كامل وراء المظاهرات التي أشعلت شرارة هبة المقدسيين في أيار/ مايو الماضي، وما تبعه من ردود صاروخية من فصائل المقاومة في قطاع غزة، إسنادا للأقصى وأهالي القدس.



ومن بين الأعمال الاستفزازية التي قام بها هذا النائب المثير للجدل، فتح مكتب تمثيلي للحزب الذي ينتمي إليه في حي الشيخ جراح، الواقع شرق مدينة القدس، والذي تحول إلى رمز لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.