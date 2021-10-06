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هاشتاغ.. مطالبات جزائرية بطرد السفير الفرنسي + فيديو

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

الجزائر (العالم) 2021.10.06 – قال الشيخ الجزائري عبد الحميد بن باديس مرة متوجها إلى الفرنسيين، إنكم لا تعرفون شيئا عن هذا الشعب وتريدون كل مرة وبجرة قلم أن تستبدلوا بحضارته حضارة أخرى ومقوماته بمقومات أخرى وتاريخه بتاريخ آخر، وهذا أمر مستحيل لو أنكم فكرتم قليلا.

العالم الجزائر

ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يفهم هذه الحقيقة، فأدلى بدلوه من إساءات للشعب الجزائري معتبرا انه لم يكن هناك أمة جزائرية قبل احتلال بلاده للجزائر.

كلام ماكرون لم يمر مرور الكرام بالنسبة للجزائريين، الذين يشهد لهم التاريخ بنضالهم ووقوفهم في وجه الاحتلال الفرنسي وغيره.

في هذا السياق أطلق ناشطون هاشتاغ #طرد­_السفير_الفرنسي_مطلب_شعبي، وفيه نقرأ تغريدة نشرتها "صونيا": هو لم يقل شيء سوى لغة خشبية عفى عنها الزمن لأنه أحس بالخطر عليه في قضية مالي.. يبقي شعارنا الأزلي قطع العلاقة مع فرنسا.

"نور الدين عفان" بدوره علق: الجزائر العظمى لن ترضخ أمام هذه المؤامرة، ولن تسكت عن هذه التطاولات المهينة، ولعل استدعاء سفيرها من باريس، وإغلاق أجوائها أمام الطائرات العسكرية الفرنسية المتوجهة إلى الساحل الإفريقي، وإلغاء معاهدة سابقة في هذا الصدد هو البداية.

إلى "محمد أمين" الذي كتب: الشعب الجزائري قرر طرد السفير الفرنسي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا مع من يمس من ضحى من دماء الشهداء الأبرار المجد والخلود لهم الشعب الجزائري لن يسكت هذه المرة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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