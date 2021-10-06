هاشتاغ.. إعصار شاهين في عمان + فيديو

العالم - عمان

وكانت هناك حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل مع سلطنة عمان.

"انتصار العمري" كتبت: اللهم عوضنا خيرا مما فقدنا، واكتب لنا خيرا مما تمنينا يارب عوضنا بالأجر والإحسان عن كل لحظة مريبة عشناها، عوضنا بالبركة في أرواحنا وأموالنا وممتلكاتنا، عوضنا يا الله بعوض الصابرين في الدنيا والآخرة.

حساب بعنوان "كن إنسانا" علق: أمر الله الذي لا يرد، الجهات الحكومية والخدمية في سلطنة عمان بذلت وما زالت في عمل دؤوب وحثيث، ولو نزلت هذه الكميات من الأمطار على أي بلده لأهلكته ولكن رحمة الله فوق كل شي.. شاهين انتهى كغيره وستظل عمان واحة الأمن والسلام.

أخيرا مع "خميس السعيدي" الذي علق: عندما تضرب عمان الأعاصير وتحل بها المصائب قد يكون في ظاهر الأمر كارثة ولكن في باطنه الخير كله.. ففي كل مرة تحل بالوطن أزمة نلتحم مع بعض من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، نتضامن، نتكاتف ونقف صفا واحدا وكأننا نؤدي الصلاة معا.. فالأزمات تذكرنا بأننا شعب نبضه واحد.

نتمنى الخير والسلامة لأهل سلطنة عمان وعسى أن يخرجوا من هذه التجربة أقوى وأفضل.

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