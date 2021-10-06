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هاشتاغ.. قضية جمال خاشقجي ما زالت حية + فيديو

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2021.10.06 – ثلاث سنوات مرت على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. بالنسبة للبعض لاسيما في الرياض القضية انتهت.. لكن بالنسبة لكثيرين حول العالم ما زالت الحقيقة مفقودة، والسؤال الأبرز أين جثة خاشجقي؟

العالم - السعودية

على مواقع التواصل ما زال التفاعل قويا مع قضية خاشقجي.. "أسامة" كتب في هذا السياق: في قضية جمال خاشقجي أولياء الدم تنازلوا عن حقهم الخاص وهو ما كان يتعلق بعقوبة القصاص في حق بعض المتهمين والأحكام النهائية الصادرة كانت فيما يتعلق بالحق العام والذي لا يسقط حتى بالتنازل.

"ندى العقروبي" علقت بدورها: ثلاث سنوات على مقتل جمال خاشقجي أين الجثة؟ دخل ولم يخرج.

نختم مع حساب " الحرية للشعوب" الذي كتب: الشعور بالعجز هو أن تخاف تقول رأيك حتى وأنت محب لبلدك فالكثير ممن أعرفهم من المواطنين السعوديين، هم في السجن الآن، وآخرون قرروا الانسحاب، لكي لا يلقوا مصير غيرهم.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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