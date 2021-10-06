هاشتاغ.. قضية جمال خاشقجي ما زالت حية + فيديو

العالم - السعودية

على مواقع التواصل ما زال التفاعل قويا مع قضية خاشقجي.. "أسامة" كتب في هذا السياق: في قضية جمال خاشقجي أولياء الدم تنازلوا عن حقهم الخاص وهو ما كان يتعلق بعقوبة القصاص في حق بعض المتهمين والأحكام النهائية الصادرة كانت فيما يتعلق بالحق العام والذي لا يسقط حتى بالتنازل.

"ندى العقروبي" علقت بدورها: ثلاث سنوات على مقتل جمال خاشقجي أين الجثة؟ دخل ولم يخرج.

نختم مع حساب " الحرية للشعوب" الذي كتب: الشعور بالعجز هو أن تخاف تقول رأيك حتى وأنت محب لبلدك فالكثير ممن أعرفهم من المواطنين السعوديين، هم في السجن الآن، وآخرون قرروا الانسحاب، لكي لا يلقوا مصير غيرهم.

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