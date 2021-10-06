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هشام شرف: المصالح الأمريكية هي من تحكم قرار وقف العدوان على اليمن

هشام شرف: المصالح الأمريكية هي من تحكم قرار وقف العدوان على اليمن
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية اليمني المهندس "هشام شرف"، أن المصالح الأمريكية هي من تحكم قرار تحالف السعودية في وقف العدوان على اليمن.

العالم - اليمن

وقال وزير الخارجية، تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية، إن استمرار الطائرات الحربية بقصف الأراضي اليمنية لا يعكس صدق النوايا نحو السلام.

ولفت الوزير شرف إلى أن محاولات بلنيكن وسوليفان وليندركينغ إيهام العالم بأن صنعاء هي من تعقد طريق السلام هي محاولات بائسه، مذكرا بأن العدوان على اليمن أعلنته السعودية من حديقة البيت الأبيض وهو يجري بمشاركة أمريكية مباشرة.

وجدد التأكيد على موقف صنعاء الثابت برفض ربط الملف الإنساني بملفات سياسية وعسكرية إذا كان هناك جدية لإحلال السلام، مشيراً أن الجهات الدولية والأمم المتحدة أبلغت بذلك.

وأشار إلى أن مساندة طائرات تحالف العدوان للقاعدة في البيضاء دليل على رمادية المعايير الأمريكية في التعامل مع ما يسمى "الإرهاب" ودعمه من قبل تحالف هي مشاركة فيه.

وكشف وزير الخارجية عن وجود إنفتاح دبلوماسي كبير على صنعاء، لافتاً أن الأيام القادمة حافلة بالكثير من التغيرات في هذا الجانب.

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