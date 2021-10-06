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تانكر تراكرز: ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان وصلت بانياس في سوريا

تانكر تراكرز: ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان وصلت بانياس في سوريا
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت خدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة الناقلات اليوم الأربعاء إن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود الإيراني إلى لبنان، قد وصلت إلى مرفأ بانياس في سوريا.

العالم-ايران

ونقلت وكالة رويترز، عن خدمة "تانكر تراكرز" لتعقّب حركة السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية الثالة المتجهة إلى لبنان وصلت إلى ميناء بانياس السوري.

وقالت "تانكر تراكرز" في تغريدة لها على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن شحنة الناقلة "فورتشن" (FORTUNE)، هي ديزل وستنقل إلى لبنان من ميناء بانياس السوري.

وكانت الناقلة "فورتشن" قد دخلت خليج السويس من البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي، بعد نحو أسبوع على وصول الباخرة الإيرانية الثانية المُحمّلة بالمازوت إلى مرفأ بانياس السوري.

ومرت شحنة الوقود الثانية الإيرانية إلى لبنان من ناقلة "فورست" في 22 سبتمبر عبر قناة السويس.

كما تم تفريغ أول شحنة وقود إيرانية في 16 سبتمبر عبر أحد الموانئ السورية وتم تسليمها إلى لبنان برا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قد أعلن الشهر الماضي أن إرسال النفط الإيراني إلى لبنان جاء وفق عملية شراء عادية وطبيعية تماماً من قبل التجار اللبنانيين، مؤكداً أنه لو أرادت الحكومة اللبنانية أیضاً شراء الوقود من إيران فإنها ستضعه تحت تصرفها على الفور.

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تانكر تراكرز: ناقلة الوقود الإيرانية الثالثة للبنان وصلت بانياس في سوريا

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