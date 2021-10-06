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امريكا تنقل 50 من سجناء "داعش" إلى قاعدة الشدادي

امريكا تنقل 50 من سجناء
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

نقلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عددا من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى أحد سجونها قرب القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

العالم-سوريا

وأكدت شبكة "الخابور" الإخبارية المحلي، أن القوات الأمريكية نقلت الثلاثاء، 50 من سجناء تنظيم "داعش" بواسطة مروحتين من سجن "غويران" في حي الصناعة بمدينة الحسكة إلى القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، مُشيرة إلى أنه "من بين السجناء عناصر من جنسيات بريطانية وروسية".

وتعمد القوات الأمريكية إلى نقل إرهابيي "داعش" المحتجزين في سجون ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدة قواعد لها في الجزيرة السورية لتدريبهم وتقديم الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الأهالي في المنطقة ومواقع الجيش السوري فيما يتم نقل أعداد منهم إلى قاعدة في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكانية والمرافق الحيوية ومواقع الجيش السوري.

وتحتجز ميليشيا "قسد" المدعومة امريكيا، المئات من عناصر "داعش" في سجون مختلفة تقع تحت سيطرتها شمال شرقي سوريا.

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