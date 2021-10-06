3 علماء يتشاركون جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021

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ومنحت الأكاديمية النصف الأول من الجائزة لعالمي المناخ الأمريكي من أصل ياباني شوكورو مانابي (90 عاما)، والألماني كلاوس هاسلمان (89 عاما).



وقالت في بيان صحفي، إن مانابي وهاسلمان حصلا على الجائزة "لعملهم في النمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض، وقياس التباين، والتنبؤ بشكل موثوق بظاهرة الاحتباس الحراري".



وفاز بالنصف الثاني من الجائزة، عالم الفيزياء النظرية الإيطالي جورجيو باريزي (73 عاما)، "لاكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من النطاق الذري إلى المقياس الكوكبي".



ويعمل الفائزون الثلاثة جميعا على ما يُعرف باسم "الأنظمة المعقدة"، والتي يعتبر المناخ مجرد مثال واحد عليها، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".



وتضم الجائزة المرموقة ميدالية ذهبية، وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار)، بفضل وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.



والاثنين، فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس، وأرديم باتابوتيان، بجائزة نوبل في الطب لعام 2021، لاكتشافاتهما مستقبلات الحرارة واللمس.



وخلال الأيام المقبلة، ستُمنح جوائز نوبل للعمل المتميز في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.



وفي عام 2020، فاز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء، لاكتشافاتهم في علم الكونيات، وعلى رأسها تشكل الثقوب السوداء، وهم البريطاني روجر بنروز، والألماني رينهارد غنزل، والأمريكية أندريا غيز.