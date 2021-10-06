تصريحات ماكرون ضد الجزائر وتطبيع إكسبو دبي

العالم - هاشتاغ

01. قال الشيخ الجزائري عبد الحميد بن باديس مرة متوجها إلى الفرنسيين، إنكم لا تعرفون شيئا عن هذا الشعب وتريدون كل مرة وبجرة قلم أن تستبدلوا بحضارته حضارة أخرى ومقوماته بمقومات أخرى وتاريخه بتاريخ آخر، وهذا أمر مستحيل لو أنكم فكرتم قليلا.

ويبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يفهم هذه الحقيقة، فأدلى بدلوه من إساءات للشعب الجزائري معتبرا انه لم يكن هناك أمة جزائرية قبل احتلال بلاده للجزائر.

كلام ماكرون لم يمر مرور الكرام بالنسبة للجزائريين، الذين يشهد لهم التاريخ بنضالهم ووقوفهم في وجه الاحتلال الفرنسي وغيره.. وفي هذا السياق أطلق ناشطون هاشتاغ #طرد-_السفير_الفرنسي_مطلب_شعبي.

02. قبل أيام افتتحت الإمارات معرض إكسبو دبي 2020 لاكتشاف المقاربات العالمية لصنع المستقبل كما تم الترويج للمعرض الكبير.

لكن بين السطور كلام آخر يتعلق بالترويج لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتطبيع معه، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات المنادية بمقاطعة المعرض.. تعليقات كثيرة انتقدت الترويج للتطبيع مع الاحتلال من خلال إكسبو دبي.

03. فجأة توقف تطبيق فيسبوك وتطبيقا واتساب وانستغرام التابعان له عن العمل.. التوقف دام لساعات قبل أن تعلن شركة فيسبوك عودة التطبيق للعمل بعد تكبد الشركة خسائر بالمليارات كما كشفت تقارير.

خروج فيسبوك وواتساب وإنستغرام عن العمل دفع بالمستخدمين للتوجه إلى تطبيق تويتر الذي شهد سخرية واسعة من هذه الحادثة.. الناشطون تداولوا فيديو يتناول هذا الواقع بشيء من التهكم واللطافة.

04. إعصار شاهين.. الإعصار القوي الذي وصل إلى سلطنة عمان وخلف أضرارا جسيمة.. والمشاهد من عمان تروي الواقع.

وكانت هناك حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل مع سلطنة عمان.

05. ثلاث سنوات مرت على جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.. بالنسبة للبعض لاسيما في الرياض القضية انتهت.. لكن بالنسبة لكثيرين حول العالم ما زالت الحقيقة مفقودة، والسؤال الأبرز أين جثة خاشجقي؟

على مواقع التواصل ما زال التفاعل قويا مع قضية خاشقجي.

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