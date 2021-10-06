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اصابة شاب من اهالي دير الزور برصاص ميليشيا "قسد"

اصابة شاب من اهالي دير الزور برصاص ميليشيا
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

أصيب شاب سوري بجروح جراء استهدافه من قبل ميليشيا "قسد"، المدعومة امريكيا، في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

العالم-سوريا

وأكدت مصادر من أبناء المحافظة بحسب "العربي الجديد"، أن الشاب "حسام حسن الجرو" النازح من مدينة دير الزور، أُصيب مساء الثلاثاء، إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل عناصر ما تسمى "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، أثناء عودته من عمله إلى منزله في منطقة جزرة البوحميد شرق محافظة دير الزور.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد إسعاف الشاب إلى المستشفى من قبل الأهالي، داهمت دورية أمنية تابعة لـ(قسد) المستشفى، واعتدت عليه بالضرب المبرح دون أن تكترث لإصابته ووضعه الحرج، لافتة إلى أن الجرو هو المعيل لأهله، ويقطن مع ذويه في منزل بالأجرة، وساقه مهددة بالبتر نتيجة إصابته الثلاثاء.

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