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تحالف "الفتح" يدعو للمشاركة الكثيفة في الانتخابات العراقية

تحالف
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

أمل رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري ان يلبي الناخبون العراقيون نداء المرجعية الدينية بالزحف نحو صناديق الاقتراع في العاشر من الشهر الجاري.

العالم - العراق

واكد العامري خلال مهرجان انتخابي في بغداد، امس الثلاثاء، وقوف التحالف الى جانب الشعب العراقي في مطالبه لاسيما الاقتصادية منها.

ودعا العامري الى انتخاب المرشح الحريص على السيادة، مشددا على رفض اي فكرة لحل الحشد الشعبي او دمجه.

وبين رئيس تحالف الفتح أن الانتخابات المقبلة معركة قد تكون اقسى من المعركة ضد جماعة داعش الوهابية.

ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.

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