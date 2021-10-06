شاهد.. العجز التجاري الأميركي يقفز إلى مستوى قياسي

العالم - الأميركيتان

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة إلى 73 مليارا و300 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة رصد بيانات العجز التجاري.

وارتفعت واردات السلع إلى أكثر من 239 مليار دولار في حين زادت واردات الخدمات إلى نحو 48 مليار دولار.

وإجمالا قفزت الواردات بنسبة 1.4 بالمئة إلى 287 مليار دولار، بالمقابل ارتفعت الصادرات نصف نقطة مئوية إلى 213 مليارا و700 مليون دولار في أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وفي شأن مواز، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد، وذلك مع اقتراب مهلة 18 من أكتوبر النهائية.

وسبق أن حذرت يلين من أن الولايات المتحدة قد لا تملك ما يكفي من الأموال للإيفاء بالتزاماتها للمقرضين ما لم يخفف الكونغرس القيود على سقف الدين القانوني.

وسبق أن قام الكونغرس بذلك عشرات المرات على مدى عقود منذ حدد سقف الدين، ويكون التصويت عادة باتفاق الحزبين ويمر بسلاسة.. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام التصويت على إلغاء سقف الدين بل ويضغطون في مجلس الشيوخ على الديمقراطيين ليتحملوا المسؤولية وحدهم عن زيادة الديون.

وفي وقت سابق، قالت يلين إن ما سمته «اليوم إكس»؛ في إشارة إلى يوم إعلان عجز الخزانة الأميركية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، يقترب بأسرع مما يتوقع كثيرون في «وول ستريت».

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