الرئيس الايراني: مستعدون لتطوير التعاون الشامل مع طاجيكستان

العالم - ايران

جاء ذلك في برقية وجهها آية الله رئيسي لنظيره الطاجيكي امام علي رحمان لمناسبة ذكرى ولادته.

وفي مستهل البرقية وجه الرئيس الايراني الشكر والتقدير لنظيره الطاجيكي وحكومة وشعب بلاده للاستقبال الحافل الذي لقيه خلال زيارته الاخيرة الى طاجيكستان، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمزيد من تطوير التعاون الشامل بين البلدين.

واعرب آية الله رئيسي عن امله بتخطيط وتنظيم زيارة للرئيس الطاجيكي الى طهران في المستقبل القريب، داعيا الباري تعالى له ولاسرته المحترمة بموفور الصحة والنجاح وللشعب الطاجيكي الصديق المزيد من السعادة والتقدم.