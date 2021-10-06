الجهاد الاسلامي تحتفل بالذكرى الـ 34 لانطلاقتها

العالم - فلسطين

وألقى الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس كلمة في المهرجان أكد خلالها، ان حركة الجهاد الاسلامي من فصائل المقاومة الوطنية التي كانت غايتها الاساسية تحرير الارض وصون العرض بعد ان إهانه الاحتلال.

وأضاف، ان حركة الجهاد الاسلامي مع اذرع فلسطين المقاومة بكافة توجهاتها ، فكانت انطلاقتها في سبيل الله وتحرير الارض التي اراد الله من خلالها طرد العدو شر طردة ، معتبراً ان انطلاقة الجهاد الإسلامي جاءت لتميّز بين الانطلاقة المباركة وبين الانتكاسة المخزية التي تخدم الاحتلال..

وبين الزهار ان معضلة المقاومة عدم التفريق بين شبر وشبر في فلسطين بل كُل فلسطين، فنحن لا نعرف حدود 1967 ولا حدود الـ1948 ، انما فلسطين كاملة كما عرفها اجدادنا .

وأوضح ان ثمن المقاومة كان عظيماً فقد تحررت النفس في كل فلسطين من العبودية والنهوض فتلقى المحتل هزيمته من قطاع غزة في اشارة ودلالة بإمكانية طرده من فلسطين يتحقق وعد الاخرة.

كما ألقى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي كلمة بالمناسبة أكد أن القضية الفلسطينية كانت بحاجة الى ظهور ونشاط تيار إسلامي ملتزم، وأن الثورة الإسلامية في إيران كانت مددا من الله لدعم القضية الفلسطينية بعد خروج مصر من مقاومة الاحتلال الصهيوني بعد التطبيع معه.

واشار الى أن عملية سجن جلبوع كانت من انجازات حركة الجهاد الإسلامي، وأن "الاسرى ابطال عملية سجن جلبوع شرفونا جميعا، وانهم ضربوا اروع الأمثلة لارادة الاسير الفلسطيني.