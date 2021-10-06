ايران وروسيا تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي

إالعالم - ايران

وقال أمير عبد اللهيان في لقاء مع لافروف ان الاتصالات بین رئيسي جمهورية إيران وروسيا وهذه الزيارة تؤكد أن المفاوضات والعلاقات بين البلدين استراتيجية، داعیا الی بذل الجهود لتحقيق قفزة جادة في العلاقات بين البلدين من خلال المفاوضات الجديدة .

وأشار إلى التعاون الإقليمي والثنائي بين البلدين، قائلا إننا سنجري اليوم المزيد من المحادثات ونؤكد على تعزیز التعاون التجاري.

وقال وزير الخارجية الايراني: لدينا فرصة جيدة للتعرف على التطورات الدولية، ومنها تطورات جنوب القوقاز واليمن وأفغانستان.

من جانبه قال لافروف إننا نجري محادثات على المستويات السياسية المنتظمة، بما في ذلك على مستوى رئيسي جمهورية البلدين رغم تفشي فیروس كورونا.

وقال: "ان المجال الجديد للمحادثات هو انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، لكن الأولوية الرئيسية بنسبة لنا هي الاتفاق النووي الايراني مشددا على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون أي مواضيع إضافية.