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الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الصحة الفلسطينية: 18 وفاة و1091 إصابة جديدة بـ
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 18 حالة وفاة، و1091 إصابة جديدة بــ"كورونا"، وتعافي 1718 حالة، بعد إجراء 7136 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم- فلسطين

وتوزعت حالات الوفاة جغرافياً إلى 10 حالات في قطاع غزة، و8 في الضفة الغربية المحتلة.

وتوزعت الإصابات الجديدة جغرافياً إلى 870 في قطاع غزة، و221 في الضفة الغربية المحتلة.

وبينت "الصحة أن حالات التعافي توزعت جغرافياً إلى 1200 في قطاع غزة، و518 في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضا، منهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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