شاهد.. انتخابات العراق بين طموح المرشح وتطلعات الناخبين

العالم - خاص بالعالم

بضع ايام تفصل العراق عن انتخابات قطباها المرشحون والجماهير ، و شتان ما بين تطلعات كل طرف ، الطموح السياسي الجامح نحو النفوذ والمناصب يقابله طموح شعبي بتحقيق واقع افضل فالارتقاء بالاقتصاد والخدمات ومحاربة الفساد في مقدمة سلم اولويات الناخب العراقي.

عدة برامج قدمتها القوى السياسي التي ستخوض معترك الانتخابات في العاشر من الشهر الحالي ، وكلها تشترك بأنها برامج تقترب من المثالية والاصغاء لتطلعات الناخب ، تحتفظ الذاكرة الجمعية العراقية ببرامج سابقة مشابهه لكنها لم تطبق ، اذ اجهضتها ثنائية المحاصصة والفساد ، لذا تبحث البرامج المقدمة اليوم من القوى السياسية عن آليات و بيئة مناسبة للتطبيق.

وقال المحلل السياسي، هيثم الخزعلي: "اي مواطن في البلد يحلم ان يكون هناك دولة تضمن له مستوى معيشي لائق وحد مقبول من الخدمات وبسبب اجراءات الحكومات السابقة كان هناك نقص كبير في الخدمات وفي القطاع الصحي وفي قطاع التعليم والبنى التحتية وارتفاع نعدلات الفقر خصوصا في حكومة السيد الكاظمي الذي عمد الى رفع سعر صرف الدولار".

و لا تقتصر تطلعات الناخبين العراقيين على الاقتصاد والخدمات بصفتها امور تمسهم بصورة مباشرة بل تتعدى ذلك لتشمل المطالبة بتقديم حكومة تنفيذية قادرة على حفظ السيادة الوطنية و ردع التدخلات الخارجية من بينها التدخلات التركية شمالا وما تلاها من اعتداءات اميركية متكررة على الحشد الشعبي و كذلك العمل على انهاء التواجد العسكري الامريكي الذي صوت عليه البرلمان في وقت سابق.

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