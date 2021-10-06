"نسور قاسيون" غداً أمام مواجهة مهمة في سيئول

العالم - سوريا

عشاق الكرة السورية ينتظرون فوزاً مهماً في مباراة الغد يزيل قلقهم على مشوار المنتخب في هذا الدور متمنين التقدم على سلم ترتيب المجموعة للوصول إلى الهدف الأغلى وهو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال لأول مرة في التاريخ ولا سيما بعد الخسارة أمام إيران بهدف دون رد في افتتاح الدور الحاسم والتعادل مع الإمارات بهدف لمثله في المباراة الثانية.

القائمة التي وضعها المدير الفني للمنتخب نزار محروس لخوض الجولة الثانية والتي سيلتقي خلالها أيضاً مع منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته ضمت 30 لاعباً لكن اتحاد اللعبة أعلن في بيان له عن غياب اياز عثمان ومحمد عثمان عن هذه القائمة لأسباب إدارية.

واللاعبون الذين شملتهم القائمة هم إبراهيم عالمة وطه موسى وعبد اللطيف نعسان ويزن عرابي وعبد الرحمن ويس وعمرو ميداني وعمرو جنيات وخالد كردغلي وفارس أرناؤوط ومؤيد عجان ومحمد صهيوني وسعد أحمد وثائر كروما وإسراء حموية وتامر حج محمد ومؤيد الخولي وأحمد الأشقر وكامل حميشة وفهد اليوسف ومحمود المواس ومحمد عنز ومحمد المرمور وأسامة أومري وزاهر ميداني وعمر خريبين ومحمود البحر وعلاء الدين الدالي وعمر السومة.

مشوار تحضيرات المنتخب السوري للجولة القادمة شهد معسكراً محلياً ومثله خارجياً في الإمارات العربية المتحدة اختتم بمباراة ودية مع نظيره الصيني انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وذلك بمشاركة اللاعبين المحليين.

وسيختتم المنتخب رحلة الذهاب ضمن الدور الحاسم بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

ويلعب المنتخب السوري ضمن المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات وتضم إيران والعراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان والسعودية والصين وعمان وأستراليا وفيتنام.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.