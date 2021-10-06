العتبة الرضوية تستضيف ندوة الإمام الرضا وحوار الأديان

العالم – ايران

على اعتاب ذكرى استشهاد ثامن ائمة اهل البيت (عليهم السلام) علي بن موسى الرضا (ع) الملقب بعالم آل محمد والرائد في مجال الحوار مع مختلف الاديان من اجل السلام والوحدانية عقدت العتبة الرضوية في مشهد المقدسة ندوة فكرية حول التعايش السلمي في ظل الاديان.

وقال رئيس مجلس امناء تجمع علماء المسلمين في لبنان، الشيخ حنينة: "دعوة من الحوزة العلمية لعقد هذا اللقاء في الحرم الرضوي الشريف بجوار الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه للحديث عن اعتباب الملل والمحل من ابناء المجتمع الانساني عامة من المسلمين والمسيحيين واليهود والزردشت".

كما قال مندوب راعي اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك في لبنان، الاب صغبيني: "الامام الرضا (ع) هو احد الائمة الكبار العظام الذين عاشوا مبادئ السلام والذين جسدوا مبادئ القرآن في حياتهم هذه المبادئ التي تلتقي مع مبادئ الانجيل المقدس مع تعاليم السيد المسيح".

ندوة العتبة الرضوية المقدسة التي جائت مشاركاتها بشكل افتراضي وحضوري من لبنان والهند واسبانيا وايران تطرقت الى مواضيع منها تبيين اخلاقيات الحوار بين الاديان والعقلانية والعدالة لدى الاديان السماوية.

واستشهد الامام الرضا (ع) عام الفين وثلاثة للهجرة بخراسان وقد دفن بقرية سان اباد والتي باتت تعرف فيما بعد بمشهد الرضا حيث شيد فيها لهذا الامام الهمام مزار تبلغ اليوم مساحته مليون متر مربع ويحتضن سنويا ملايين الزوار من مختلف ارجاء العالم.

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