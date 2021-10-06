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قادة الاتحاد الأوروبي ينقسمون بآرائهم في استراتيجية دفاعية مشتركة

قادة الاتحاد الأوروبي ينقسمون بآرائهم في استراتيجية دفاعية مشتركة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت "رويترز" بأن قادة الاتحاد الأوروبي "فشلوا في تخطي الانقسامات بشأن تشكيل قوة دفاع مستقلة"، خلال اجتماعهم في سلوفينيا أمس الثلاثاء.

العالم - اوروبا

وقال دبلوماسيون، إن "القادة الذين اجتمعوا على العشاء في سلوفينيا أمس، انقسموا إلى معسكرين تقليديين، الأول دول شرقية تخشى روسيا وتريد تقوية أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي، والثاني دول بقيادة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا تريد قدرات أكثر قوة للاتحاد الأوروبي".

كما أفادت نقلا عن مسؤول أوروبي كبير، بأن "نقاشا دار بين القادة حول ما إذا كنا في حاجة للاختيار بين قوتنا الاقتصادية والعسكرية"، في إشارة لدور الاتحاد الأوروبي كأكبر مانح للمساعدات وأكبر تكتل تجاري في العالم.

هذا ومن المفترض أن ينضم قادة دول البلقان الست، صربيا والجبل الأسود والبوسنة ومقدونيا الشمالية وكوسوفو وألبانيا، إلى قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، في إطار استراتيجية طويلة الأمد للتكتل تهدف لتكوين "حلقة من الأصدقاء" من جنوب شرق أوروبا وشمال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من إحراز تقدم في تأسيس صندوق دفاع مشترك للتعاون في صناعة الأسلحة، فإن الاتحاد الأوروبي لم ينشر بعد مجموعاته القتالية التي تصل إلى حجم الكتيبة خلال أي أزمة.

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قادة الاتحاد الأوروبي ينقسمون بآرائهم في استراتيجية دفاعية مشتركة

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