الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا..

أهالي "تل براك" يحبطون محاولة "قسد" سرقة محطة تحويل كهرباء

أهالي
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أحبط أهالي بلدة "تل براك" والقرى المحيطة بها شمال شرق الحسكة، محاولة مسلحي "قسد" تفكيك محطة كهرباء تابعة للحكومة السورية بقصد سرقتها، للمرة الثانية على التوالي.

العالم - سوريا

وذكر مصدر محلي لـ"مركز سورية للتوثيق" أن قوة عسكرية من "قسد" ترافقها 14 شاحنة كبيرة، اتجهت نحو محطة "نص تل" المغذية لبلدات المنطقة، في محاولة لنقل معدات ومستلزمات منها، لكن أبناء المنطقة حالوا دون ذلك.

وأضاف المصدر أن أهالي "تل براك" ومحيطها، تظاهروا ليل أمس في مواجهة مسلحي "قسد"، ومنعوا القوة العسكرية من سرقة المحطة، بهدف نقلها إلى مناطق سيطرتهم، وحرمان المنطقة من الكهرباء التي تقدمها المحطة الحكومية.

وبيّن المصدر أن محطة "نص تل" تعد محطة ربط كهربائي بين الحسكة والقامشلي.

ويحاول مسلحو "قسد" تفكيك وسرقة معداتها ذات القيمة المرتفعة، وذلك عبر نقلها إلى مناطق سيطرة "قسد" المدعومة أميركياً في حقول "رميلان" شمال شرق الحسكة.

وأشار المصدر إلى أن محاولة "قسد" سرقة المحطة، تعد الثانية من نوعها، حيث سبق وأن أحبط الأهالي محاولة مماثلة لنهب المحطة، في ظل مطالبات شعبية بتدخل المنظمات الدولية لمنع "قسد" من نهب البنى التحتية التابعة للدولة السورية التي تقدّم خدماتها للسوريين في المنطقة.

يذكر أن مسلحي "قسد" وعلى غرار مسلحي "فصائل أنقرة" والفصائل المتشددة مارسوا عمليات سرقة البنى التحتية والمرافق الخدمية التابعة للدولة السورية على مدار سنوات الحرب في البلاد، فيما دفع المدنيون ثمن ذلك عبر نقص الخدمات المتاحة لهم وإدخالهم في أزمات معيشية متلاحقة.

وعلى صعيد متصل قتل 4 مسلحين من قوات "قسد" بهجوم نفذه مجهولون استهدف محطة الغاز (الشركة) التي تقع ما بين مركدة والشدادي في منطقة الشمساني جنوب الحسكة، في ظل تكتم إعلامي من قبل "قسد".

روابط ذات صلة

اصابة شاب من اهالي دير الزور برصاص ميليشيا "قسد"

بالتفاصیل.. "قسد" تعتقل اعلاميين بتهمة "التخابر" مع تركيا

بالفيديو.. إنفجار حراقة نفط شرق دير الزور

'قسد': بايدن وعد بألا يتخلى عنا مثلما فعل مع الأفغان

تظاهرات ضد 'قسد' بالحسكة تنديدا برفع الاسعار والاعتقالات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي يعلن نهاية الدورة النيابية الرابعة وحل مجلس النواب غدا

قادة الاتحاد الأوروبي ينقسمون بآرائهم في استراتيجية دفاعية مشتركة

"طالبان" تسمح لجندي بريطاني سابق محتجز لديها بمغادرة أفغانستان

سفارة الإمارات بدمشق تهنئ سوريا بالذكرى الـ48 من حرب تشرين التحريرية

الحركة الشعبية اللبنانية: حرب تشرين جزء مشرف من تاريخنا

المغرب يعلن تفكيك خلية "داعشية" في مدينة طنجة