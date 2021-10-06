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سفارة الإمارات بدمشق تهنئ سوريا بالذكرى الـ48 من حرب تشرين التحريرية

سفارة الإمارات بدمشق تهنئ سوريا بالذكرى الـ48 من حرب تشرين التحريرية
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

هنأت السفارة الإماراتية في دمشق سوريا حكومة وشعبا بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية.

العالم- الامارات

ونشرت السفارة الإماراتية في دمشق تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "نتقدم بخالص التهاني إلى قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية".

ويصاف اليوم الأربعاء الذكرى الـ48 من حرب تشرين التحريرية عام 1973 التي خاضتها جيوش مصر وسوريا ضد الجيش الإسرائيلي، وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية بعد حرب 1948 حرب فلسطين وحرب 1956 حرب السويس وحرب 1967 حرب الستة أيام.

وفي السادس من أكتوبر عام 1973 بدأت الحرب بهجومين مفاجئين ومتزامنين على القوات الإسرائيلية أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان.

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سفارة الإمارات بدمشق تهنئ سوريا بالذكرى الـ48 من حرب تشرين التحريرية

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