بدعم صهيوني.. باكو وانقرة تسعيان لتغيير حدود ايران-ارمينيا

العالم – خاص بالعالم

وقال الخبير في شؤون القوقاز احمد الكاظمي، ان باكو اتخذت خطوات في فترة حساسة تؤكد الشواهد والقرائن فيها تحركات الكيان الصهيوني في اذربيجان.

واضاف الخبير في شئون القوقاز ان الخطوة التي اتخذتها باكو ضد حسينية اهل البيت جائت في ظروف لم يسجل فيها اي اصابة رسميا بفيروس كورونا في اذربيجان.

ويعتقد احمد الكاظمي ان هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات المعادية لايران خاصة بعد حرب قرة باغ.

واكد الخبير في شئون القوقاز ان حسينية اهل البيت (ع) كانت تستضيف سكان اذربيجان وكان لها دور كبير في التصدي للعنف والتشدد لكن الاغلاق كان دعما للكيان الصهيوني.

وكشف احمد الكاظمي ان ايران بدأت في التحرك لان الدلائل الموجودة تؤكد ان جمهورية اذربيجان وتركيا وبدعم من الكيان الصهيوني تخططان للقيام بعمليات عسكرية لتغيير الخط الحدودي بين ايران وارمينيا.

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