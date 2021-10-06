الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الروسي يحمّل أوروبا المسؤولية عن أزمة أسعار الغاز

الرئيس الروسي يحمّل أوروبا المسؤولية عن أزمة أسعار الغاز
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

حمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أوروبا المسؤولية عن أزمة الطاقة الحالية، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الغاز بتوجيه اتهامات إلى موسكو بأنها تحدّ من الإمدادات للضغط على الغرب.

العالم - روسيا

وصرّح بوتين خلال لقاء نقلته القنوات التلفزيونية مع قادة قطاع الطاقة الروسي، أن الأوروبيين "ارتكبوا أخطاء". وقال إن أحد العوامل التي أثرت على الأسعار هو انهاء "عقود طويلة الأجل" لصالح السوق الفورية.

وأضاف "تبين، وهذا واضح تماما الآن، أن هذه السياسة خطأ".

وسجلت أسعار الغاز الأوروبي والبريطاني الأربعاء ارتفاعا بأكثر من 25 بالمئة، مدفوعة بتزايد الطلب مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وجاء كلام الرئيس الروسي إثر تعرّض موسكو لانتقادات بأنها تحدّ من إمدادات الغاز عمداً في محاولة لتسريع إطلاق خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا.

وفي وقت سابق الأربعاء نفى المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف تلك الاتهامات.

وقال بيسكوف "أولا، لا نعتقد فحسب، إنما نشدد على أن روسيا لا تضطلع ولا يمكن أن تضطلع بأي دور في ما يجري في سوق الغاز الأوروبي".

وأضاف بيسكوف "روسيا أوفت بجميع التزاماتها بموجب العقود القائمة، وتواصل الوفاء وستستمر في الوفاء بها بمسؤولية".

وأعلن عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" الشهر الماضي استكمال خط الأنابيب البالغة تكلفته 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) وقال الكرملين إن إطلاقه سيساهم في الحد من أزمة الطاقة في أوروبا.

روابط ذات صلة

واشنطن تكشف سبب عدم فرض عقوبات جديدة على خط غاز "التيار الشمالي 2"

شاهد .. ترحيب ألماني للاتفاق مع امريكا حول نورد ستريم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محكمة اسرائيلية تسمح لليهود بأداء "شعائر تلمودية" في الأقصى

الصحة العراقية: 20 حالة وفاة و 2519 إصابة جديدة بالكورونا

عدد من الدول الغربية تصدر بيانا مشتركا حول الانتخابات العراقية

بعد الكشف عن ترسانتها النووية الهائلة أمريكا لا تُخزّن السلاح النووي لأجل الردع فقط.. إسأل التاريخ

عشية المباراة مع المنتخب اللبناني.. ادفوكات: مجموعة العراق صعبة ولا يمكن الفوز على جميع المنتخبات

البابا فرنسيس يعرب عن "الخزي" من عجز الكنيسة عن حماية الاطفال بفرنسا