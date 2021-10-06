ادفوكات: مجموعة العراق صعبة ولا يمكن الفوز على جميع المنتخبات

العالم - العراق

وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة لبنان مساء اليوم الأربعاء: "علينا أن ندرك اننا في مجموعةٍ صعبةٍ، وهذا لا يعني اننا سنفوز في كلِ مباراةٍ.. البداية كانت جيدةً أمام كوريا الجنوبية، ومع إيران كانت مباراةً صعبةً ولم نحصل على النقاط.. علينا أن نواصل العملَ ونحصد النقاطَ، وأول فرصة أمامنا هي مباراة لبنان، ولا ينبغي أن نشعر اننا يمكن أن نهزم كل الفرقِ في هذه المجموعة، لكن بإمكاننا أن نجعل الأمور صعبةً على الجميع".



وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي: "لدينا 3 أيام فقط للتحضير لمباراة لبنان.. عندما تسلمت مهمةَ تدريب العراق شاهدت المباريات السابقة لكي اختار أفضل اللاعبين، وبدأنا بمشاهدةِ مباريات الدوري العراقيّ.. المجموعة لغاية الآن غير محسومةٍ، ولا يمكن تغيير الكثير من الأمور في غضون 3 أيامٍ.. الشيءُ المهم على كل لاعبٍ تقديم كل ما لديه كما فعلنا أمام كوريا الجنوبية، واللاعبون خلال الأيام الماضية عملوا بمجهودٍ كبيرٍ وتركيز عالٍ".

وأكدَ ادفوكات في حديثه: "نحن في كلِ مباراةٍ ندخلُ من أجل الفوز، ولكن في النهاية هي كرة قدم.. الشيءُ نفسه بالنسبة لمباراة الغد، سنقدمُ كلَ ما لدينا من أجل الحصول على نقاط المباراة".



وعن قضيةِ استدعاء اللاعبين لصفوف المنتخب، أجابَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي: "هناك شخصٌ واحدٌ هو مَن يختار قائمةَ اللاعبين، وهو أنا، ونحن نحاولُ إشراكَ لاعبين جدد، والبحث عن لاعبين شباب جدد، لكن هذا لا يحدث في وقتٍ قصيرٍ.. أغلبُ اللاعبين مستمرون باللعب آخر عامين مع المنتخب.. أنا مَن يستدعي اللاعبين وأنا مَن أقرر مع جهازي الفني، ولن يتدخل أحدٌ سوانا".



وأجرى يوم أمس المنتخب الوطني أول وحدة تدريبية في قطر، أرض العراق المفترضة، تحضيراً لملاقاة لبنان بعد يوم غد الخميس، ومن ثم يغادر إلى دبي لملاقاة المستضيف الإماراتي، في الـ12 من الشهر الحالي، وفيهما يبحث الهولندي أدفوكات عن تحقيق النصر الأول، بعد توليه تدريب العراق في أب/أغسطس الماضي، خلفاً للمستقيل ستريشكو كاتانيتش.



ويغيب عن منتخبنا الوطني عدداً من الأوراق المهمة، في مقدمتها مهند علي (ميمي) بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مع فريقه الجديد أريس سالونيكا اليوناني، إضافة إلى إصابات المدافعين ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل وسعد ناطق والحارس جلال حسن، فضلاً عن غياب القائد أحمد إبراهيم بداعي الحرمان.



ويتصدر منتخب إيران صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ 6 نقاط، ويليه منتخب كوريا الجنوبية بـ4 نقاط، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما كان كل من لبنان وسوريا بالمركزين الرابع بنقطة وحيدة، وحل العراق في آخر الترتيب بنقطة واحدة، بـ 3 أهداف دون أن يسجل أي هدف.