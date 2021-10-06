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رجال دين لبنانيون: حزب الله هو الأحرص على مصلحة الشعب

رجال دين لبنانيون: حزب الله هو الأحرص على مصلحة الشعب
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيّد ابراهيم أمين السيد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة "الإصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبد الرزاق في مقر المجلس، وجرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية واللبنانية.

العالم_لبنان

وشكر الشيخ القطان في تصريح له بعد اللقاء حزب الله على المبادرة الإنسانية التي تخطت الطوائف والمذاهب والأحزاب السياسية في لبنان، فكانت البواخر الإيرانية لكل اللبنانيين على حد سواء، لكي تكسر الحصار عن الشعب اللبناني المظلوم"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على معادلة الشعب والجيش والمقاومة التي أبقت لبنان قويًا في مواجهة كل التهديدات والتحديات التي تضعفه.

بدوره، شكر الشيخ عبد الرزاق باسم أهالي عكار الأمين العام لحزب الله سماحة السيّد حسن نصر الله والإخوة في قيادة الحزب على دعمهم ووقوفهم إلى جانب أهالي المدينة، وإيصال مادة المازوت إليهم، معتبرا أن "هذه الخطوة عززت الوحدة الوطنية والإسلامية، وأثبتت لكافة الشعب اللبناني، ولكل عالمنا العربي والإسلامي أن حزب الله هو الأحرص على مصلحة الشعب اللبناني.

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