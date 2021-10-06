شاهد.. وفد بحريني يزور حائط البراق في القدس المحتلة

العالم- البحرين

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" صورة تظهر رجلا بزي بحريني بين مجموعة من اليهود الذين يؤدون شعائر تلمودية أمام حائط البراق، وذلك تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع".

وتبين أن هذا الرجل هو عضو خبير في اتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، محمد آل ضريبي، الذي زار اليوم القدس القديمة ضمن وفد بحريني، وذلك خلال زيارة نظمت تحت إشراف مجموعة "شراكة" البحرينية المعنية بـالتطبيع مع الكيان الاسرائيلي.

وتداول مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة وصول الوفد البحريني إلى حائط البراق.