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الخارجية الأمريكية تحذر الهند من عقوبات لشرائها منظومات "إس-400" الروسية

الخارجية الأمريكية تحذر الهند من عقوبات لشرائها منظومات
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعربت ويندي شيرمان النائبة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي، عن أملها في أن تحل الولايات المتحدة والهند خلافهما بشأن قرار نيودلهي شراء منظومات "إس-400" الروسية للصواريخ المضادة للجو.

العالم - الاميركيتان

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها شيرمان بعد مباحثات أجرتها في نيودلهي اليوم الأربعاء مع كل من هارش فاردهان شرينغلا النائب الأول لوزير الخارجية الهندي، وأجيت دوفال، مستشار الأمن القومي.

ونقلت وكالة PTI الهندية عن شيرمان قولها إن القرار النهائي بشأن فرض واشنطن عقوبات محتملة ضد الهند بسبب شرائها منظومات الصواريخ الروسية سيتخذه الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأضافت: "لكن واضحين تماما بخصوص أي دولة تقرر استخدام إس-400. نحن نعتقد أنه شيء خطير ولا يخدم مصالح أمن أحد" (حسب قولها).

وتابعت: "مع ذلك لدينا شراكة قوية مع الهند. نريد أن ندرس جيدا الخطوات اللاحقة والنقاشات الجارية بين بلدينا تهدف إلى حل المشاكل، وأعتقد أننا سنتمكن من فعل ذلك في هذه الحالة أيضا".

وكانت الهند أعلنت عام 2015 نيتها شراء خمسة أفواج من منظومات "إس-400"، وجرى توقيع عقد بين البلدين بهذا الشأن بقيمة 5,4 مليار دولار أثناء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في أكتوبر 2018.

وأثار قرار الهند سخط الولايات المتحدة. وتهدد واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من روسيا، وذلك بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA) الذي تبناه الكونغرس الأمريكي في عام 2017.

وكانت نيودلهي أعلنت أنها لا تنوي التخلي عن صفقة شراء منظومات الصواريخ الروسية.

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