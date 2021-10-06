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جونسون يتعهد في إصلاح الاقتصاد البريطاني لمرحلة ما بعد "بريكست"

جونسون يتعهد في إصلاح الاقتصاد البريطاني لمرحلة ما بعد
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لوضع حد لاعتماد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الأقل كلفة بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

العالم - اوروبا

وفي ختام مؤتمر للمحافظين، هو الأول حضوريا منذ العام 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، اعتبر جونسون أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء البلاد، وقال: "نتعامل مع أكبر القضايا الكامنة في اقتصادنا ومجتمعنا، المشاكل التي لم يكن لأي حكومة سابقة الجرأة للتعامل معها".

وأضاف: "نبدأ الآن تغيير الاتجاه الذي طال انتظاره في اقتصاد المملكة المتحدة"، متعهدا بعدم العودة إلى نموذج ما قبل بريكست القائم على "الهجرة غير المضبوطة".

ولفت إلى أنه، وبدلا من ذلك، سيتعين على الأعمال التجارية البريطانية الاستثمار في موظفيها والتكنولوجيا لدفع البلاد "باتجاه اقتصاد قائم على الأجور المرتفعة والمهارة العالية والإنتاجية الكبيرة"، مبينا أن التحول سيستغرق وقتا.

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