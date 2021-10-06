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وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان يترك موسكو متوجها الى بيروت ضمن جولته في المنطقة للقاء المسؤولين اللبنانيين ومناقشة القضايا الدولية

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

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