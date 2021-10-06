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شاهد.. مرشح للانتخابات العراقية: الحكومة القادمة يجب ان تضع العراق في موقف صحيح

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال المرشح عن القوى الوطنية العراقية في الإنتخابات التشريعية العراقية رحيم العبودي أن هذه القوى تعتقد بمسار الدولة بناء على شعارها "نريد دولة" اي ان هذا التحالف مبني على هذه الإستراتيجية.

العالم - خاص العالم

وأضاف العبودي خلال مشاركته في برنامج العراق ينتخب على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن استراتيجية هذا التحالف هو بناء الدولة وتنميتها وتنمية مؤسساتها وبناء قدرات الدولة بشكل صحيح ضمن آلية صحيحة وتعديم الآليات السابقة التي كانت لمصلحة المحاصصة.

وصرح العبودي بأننا نريد دولة التي فيها عنصر الكفاءة والنزاهة والمقبولية في اطار الحكومة القادمة التي يجب ان تكون حكومة تضع العراق في موقف صحيح خارجيا وأن تعمل على الإقتصاد والبنى التحتية وتعمل على الخدمات وتطوير المشاريع الإستثمارية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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