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وضع الإقتصادي المتدهور في البحرين

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برناج ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع التطبيع البحريني مع الكيان الصهيوني والأوضاع الإقتصادية المتدهورة في البحرين ونهب العائلة الحاكمة لثروات ومقدرات البلاد.

العالم - ابناء الديرة

ضيوف الحلقة:

ابراهيم المدهون - إعلامي وناشط بحريني

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-10-2021