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مراسل العالم: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ينهي زيارة رسمية إلى موسكو ويتجه إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين في لبنان

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-10-2021