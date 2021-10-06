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شاهد.. الموقف الإيراني وضع القوقاز ومطالب بطرد الروس من أمريكا

شاهد.. الموقف الإيراني وضع القوقاز ومطالب بطرد الروس من أمريكا
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما في حلقته الجديدة موضوع الموقف الإيراني من التواجد الإسرائيلي القوقاز ومطالب من الرئيس الأمريكي بطرد 300 مواطن روسي من أمريكا.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الاول أعربت إيران عن قلقها البالغ حيال التواجد الإسرائيلي في القوقاز، وشدد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على أهمية الأمن الإقليمي وضمانه، وقال إن التجربة أثبتت فشل الاعتماد على القوات الاجنبية، وأكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان للصحافيين في موسكو أن طهران لن نتسامح بكل تأكيد مع أي تغيير جيوسياسي وفي خارطة القوقاز، ولديها مخاوف جدية حيال تواجد الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة.


في ملف بانوراما الثاني طالب أربعة أعضاء نافذين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن بالتفكير بطرد ما يصل إلى ثلاثمئة دبلوماسي روسي إذا لم تصدر موسكو مزيدا من التأشيرات لموظفي السفارة الأميركية. واعترض السناتورات على التفاوت في التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. بدورها قالت روسيا إن هذا الاقتراح قد يؤدي، حال تنفيذه، إلى إغلاق المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في روسيا؛ وأن اللوم حينها سيقع على عاتقهم.

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شاهد.. الموقف الإيراني وضع القوقاز ومطالب بطرد الروس من أمريكا

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