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تحضيرات لإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

تحضيرات لإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

بحث مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة من الجانبين السوري والأردني تحضيرات إعادة تشغيل المنشأة.

العالم - سوریا

وعقد الجانبان اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الجانبين الأردني والسوري، وبحثا الأمور الإدارية واللوجستية والفنية التي تخص واقع عمل المنطقة الحرة التي تؤدي دورا مهما في دعم التبادل التجاري بين البلدين وتجارة الترانزيت.

وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في بيان أن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمان مؤخرا بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، التي حضرت جانبا من الاجتماع في وزارتها، إلى أنه كان من ضمن مخرجات اجتماعها الثاني بوزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، العمل على إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.

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تحضيرات لإعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة

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