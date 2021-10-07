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القضاء السعودي يؤكد الحكم على موظف سابق وسط استياء أمريكي

القضاء السعودي يؤكد الحكم على موظف سابق وسط استياء أمريكي
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت عائلة السعودي، عبد الرحمن السدحان، الموظف السابق بالهلال الأحمر، أن محكمة استئناف سعودية أيدت حكم السجن الطويل الذي أصدرته بحقه هذا العام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

العالم - السعودية

وقالت شقيقته أريج، التي تحمل الجنسية الأمريكية وتطالب بإطلاق سراحه، في تغريدة خاطبت ضمنها الثلاثاء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الخارجية، أنتوني بلينكن: "هذا أمر مجنون! محكمة الاستئناف قررت الإبقاء على الحكم الأولي بالسجن 20 عاما والمنع من السفر 20 عاما بعدها".

وتابعت: "ماذا يمكن انتظاره من نظام غير مستقل ويسيطر عليه بالكامل شخص واحد! نحن مدمرون!".

وصرحت في تغريدة أخرى نشرتها الأربعاء: "ندين وبشدة القرار الجائر والظالم ضد أخي عبدالرحمن السدحان من محكمة الاستئناف وقبلها الجزائية والانتهاكات الفظيعة المستمرة بحقه وحقنا دون تحقيق عادل ومستقل من المحكمة. من المحزن والمعيب أن القضاء السعودي غير مستقل وبلا أي ضمير بل مسيس من أعلى السلطة كما هو واضح لنا وللعالم أجمع".

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم عقب القرار، عن خيبة أملها إزاء تقارير تأييد الحكم وعن قلقها من مزاعم "تعرض السدحان لسوء المعاملة".

وقالت أريج في مقطع فيديو نشرته هذا الأسبوع إن جلسات المحاكمة كانت سرية وإن شقيقها حرم من توكيل محام أو الاتصال بأسرته طوال المحاكمة وإنه تعرض للتعذيب وهو محبوس.

وكانت السلطات احتجزت السدحان في 12 مارس 2018 من مكتب جمعية الهلال الأحمر في العاصمة الرياض حيث كان يعمل.

وفي أبريل الماضي قالت جماعة "منا" لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، إن السدحان حوكم لإدارته حسابين ساخرين على منصة "تويتر" واتهم بتمويل الإرهاب ودعم تنظيم "داعش" أو التعاطف معه وبإعداد وتصنيف وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية.

وتعتبر منظمات حقوقية أن السلطات السعودية قبضت عليه عقب اختراق حسابه المجهول على "تويتر".

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من هذه التطورات.

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القضاء السعودي يؤكد الحكم على موظف سابق وسط استياء أمريكي

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