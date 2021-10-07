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مساعد سابق لترامب يرفع دعوى تشهير بسبب مزاعم إساءة جسدية

مساعد سابق لترامب يرفع دعوى تشهير بسبب مزاعم إساءة جسدية
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

رفع مساعد سابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى تشهير بسبب مزاعم عن ارتكابه إساءة جسدية بحق صديقته السابقة وزميلته في البيت الأبيض ستيفاني غريشام.

العالم-الاميركيتان

وقدم المرشح الجمهوري لمجلس النواب عن ولاية أوهايو ماكس ميللر، شكوى ضد السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في محكمة في كليفلاند، وقد رفض قاضي مقاطعة كوياهوغا طلب ميلر إصدار أمر تقييدي فوري ضد غريشام، التي تشمل جولتها الترويجية عدة مقابلات وطنية.

وزعمت غريشام في كتابها الجديد، "سآخذ أسئلتك الآن: ما رأيته في البيت الأبيض في عهد ترامب"، أنها تعرضت للإيذاء الجسدي من قبل أحد أعضاء طاقم ترامب.

وبينما لم يستخدم غريشام اسم ميلر، فإن شكواه تعترف بأنه الصديق المعني.

وتقول دعوى ميلر القضائية إن الكتاب "مُمتلِئ بالبيانات الكاذبة التشهيرية بما في ذلك أن علاقتهما أصبحت عنيفة وأنه اعتدى عليها جسديا".

وقالت غريشام في بيان ردا على الدعوى: "بالطبع كنت أتوقع هذا.. إنه شكل آخر من أشكال الإساءة والترهيب".

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