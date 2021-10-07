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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اقليم بلوشستان جنوبي باكستان صباح اليوم الى 20 قتيلا على الاقل واكثر من 200 جريح

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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