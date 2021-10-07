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باحثون يحددون مكونا غذائيا مسؤولا عن تسريع تساقط الشعر

باحثون يحددون مكونا غذائيا مسؤولا عن تسريع تساقط الشعر
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

يمكن أن يكون تساقط الشعر أحد العواقب المدمرة للتوتر والشيخوخة، ولكن هناك عدد لا يحصى من عوامل نمط الحياة القابلة للتعديل والتي قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

العالم - صحة

حدد الباحثون مكونا غذائيا واحدا قد يكون السبب وراء تساقط الشعر، مما يتحدى المعتقدات الشائعة حول هذه المشكلة.

وألقت دراسة جديدة نشرت في مجلة نيتشر الضوء على التغيرات التي تحدث في الأنسجة بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون. واكتشف باحثون يابانيون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يسرع من تساقط الشعر وترققه والذي يحدث كنتيجة حتمية للشيخوخة.

ولاحظ مؤلفو الدراسة أن السمنة يمكن أن تؤدي إلى استنفاد الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر من خلال تحريض الإشارات الالتهابية، والتي بدورها تمنع تجديد بصيلات الشعر. ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران، أن التغيرات في شعر وجلد القوارض حدثت بعد أربعة أيام فقط من اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

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