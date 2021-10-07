الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت ممثلة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان ماري إيلين ماكغرورتي أن الأزمة الإنسانية في هذا البلد تتفاقم بوتيرة وسرعة قياسيتين، مطالبة المجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم.

العالم-افغانستان

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع صحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك، قالت ماكغرورتي "إنها المرة الأولى التي أشهد فيها أزمة كهذه تتفاقم بوتيرة ونطاق" بهذا الحجم.

وأضافت: "كانت هناك أزمة إنسانية بأبعاد لا تصدق" قبل استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي، وكانت تطال نحو 18 مليون شخص.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة "آخذة في التفاقم وتزداد سوءا"، موضحة أن برنامج الأغذية العالمي بصدد إعادة تقييم معطياته.

وقالت: "نتوقع أن ترتفع الأرقام خصوصا في ما يتعلق بالغذاء وسوء التغذية"، مشيرة كذلك إلى وجود "أزمة سيولة" في البلاد تشكل برأيها مبررا لإبداء المجتمع الدولي مزيدا من السخاء، لا سيما وأن موسم الشتاء القارس في أفغانستان بات على الأبواب.

ونفت المسؤولة وضع "طالبان" أي عوائق أمام المساعدات الإنسانية، قائلة إنه "ليست هناك عوائق حقا"، والمساعدة يتم تقديمها بناء على "أسس إنسانية وحيادية واستقلالية تشغيلية".

وأضافت "تدرك طالبان أن المساعدة الإنسانية تقدم على هذا النحو".

روابط ذات صلة

العفو الدولية: طالبان قتلت 13 شخصا من عرقية 'الهزارة' خارج نطاق القضاء

"طالبان" تغلق الحدود مع باكستان احتجاجا على تعامل سلطات إسلام أباد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ألمانيا تعيد من شمال سوريا 23 طفلا و8 نساء انضممن لتنظيم "داعش"

مساعد سابق لترامب يرفع دعوى تشهير بسبب مزاعم إساءة جسدية

55 إنسان آلي يعززون خدمة البريد اليوناني

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية القطري

الأطباء في كيان الاحتلال "الاسرائيلي" يهددون باستقالات جماعية

بالفيديو.. دور واشنطن في ايصال "اسرائيل" الى اذربيجان