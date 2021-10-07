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أرملة رئيس هايتي: لن أتوقف حتى تحقيق العدالة

أرملة رئيس هايتي: لن أتوقف حتى تحقيق العدالة
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

صرحت مارتين مويز، أرملة رئيس هايتي جوفينيل مويز، الذي تم اغتياله في يوليو الماضي، بأنها لن تتوقف حتى "تحقيق العدالة" ومحاسبة قتلة زوجها.

العالم-الاميركيتان

والتقت مارتين مويز القاضي المشرف على التحقيقات في اغتيال زوجها، يوم الأربعاء، حيث أجابت عن أسئلته المتعلقة بالقضية في غضون عدة ساعات.

وقالت للصحفيين في أعقاب اللقاء، إن "الجميع يقولون إن في بلادي لن نحصل على العدالة، وعلى الرغم من أن الناس يقولون لي ذلك، أنا سأبحث عن العدالة".

وتابعت قائلة: "سنطالب بالعدالة في الصباح والمساء والليل، لأنني لن أتوقف حتى أحصل على العدالة".

يذكر أن رئيس هايتي جوفينيل مويز قتل في هجوم لمجموعة من المسلحين، بينهم مرتزقة أجانب، على مقره في يوليو الماضي. وأصيبت زوجته التي عاشت معه خلال 25 عاما، بجروح أثناء الحادث.

وحتى الآن تم اعتقال نحو 40 شخصا في إطار التحقيقات في اغتيال رئيس هايتي. ومن غير الواضح حتى اللحظة من كان العقل المدبر للهجوم على مقر الرئيس.

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