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أوروبا
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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجید تخت روانجي:ايران تتعهد بتطبيق الاتفاق النووي شريطة ان تلتزم به الاطراف الاخرى وتلغي بسرعة كافة اجراءات الحظر الظالمة مع اخضاعها للتحقق
تخت روانجي: نطالب اميركا المالكة الوحيدة للاسلحة الكيميائية ان تقوم بتدميرها في اقرب وقت وان تسحب تحفظها على بروتوكول جنيف 1925
مجيد تخت روانجي: ملتزمون بالاتفاق النووي بشرط التزام الطرف الآخر به
القائد العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد رسول سنائي راد: نعلم بأن ما يحصل في شمال غرب ايران يقف وراءها الكيان الصهيوني وقوى دولية تسعى لتوظيف بعض الجيران كأدوات
العميد رسول سنائي راد: بأعلى درجات الاقتدار سنتحكم بالتوترات القائمة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب اقليم بلوشستان جنوبي باكستان صباح اليوم الى 20 قتيلا على الاقل واكثر من 200 جريح
مراسل العالم: من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني بكبار المسؤولين اللبنانيين وسيحضر نشاطات في السفارة الإيرانية وأماكن أخرى
مراسل العالم: وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ينهي زيارة رسمية إلى موسكو ويتجه إلى بيروت للقاء كبار المسؤولين في لبنان
أ ف ب : مقتل 16 عسكريا بهجوم مسلح في وسط مالي
وزير الخارجية الايراني امير عبد اللهيان يترك موسكو متوجها الى بيروت ضمن جولته في المنطقة للقاء المسؤولين اللبنانيين ومناقشة القضايا الدولية
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجید تخت روانجي:ايران تتعهد بتطبيق الاتفاق النووي شريطة ان تلتزم به الاطراف الاخرى وتلغي بسرعة كافة اجراءات الحظر الظالمة مع اخضاعها للتحقق
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش
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