ضرب مباشر ومفاجآت تنتظر باكو اذا لم تستمع لنصيحة ايران

العالم – خاص بالعالم

وقال الباحث الاستراتيجي هادي محمدي، ان باكو تكرر نفس تجربة افغانستان التي انتهت بفضيحة التخلي عنها بهذا الشكل.

واضاف الباحث الاستراتيجي ان الحكومة الاذربيجانية ضعيفة تنفذ مخططات مشاريع مشبوهة للدول الاخرى خاصة الكيان الصهيوني التي تضر بالحكومة وسيادة البلاد.

وتابع هادي محمدي ان ذلك اثر على المؤشرات الامنية بين روسيا وايران خاصة انها منطقة حساسة للبلدين.

واشار الباحث الاستراتيجي الى ان طهران حذرت باكو من استغلال اراضيها لتنفيذ اغتيالات وعمليات ارهابية في ايران.

واكد هادي محمدي على ان ايران تعرف بتواجد شركات استخبارية وارهابيين من شمال سوريا في الاراضي الاذربيجانية وان طهران ستقوم بضرب تلك المنطقة بشكل مباشر.

وحذر الباحث الاستراتيجي باكو من انتظار مفاجآت اذا لم تستمع الى نصيحة ايران لانها لن تتحمل تواجد الارهابيين والصهاينة في تلك المنطقة.

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