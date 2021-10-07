غوغل تعتزم استثمار مليار دولار في رقمنة إفريقيا

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وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل"، أمس، إن ذلك يشمل توصيل كابل جديد تحت البحر، سيمكن من سرعة انترنت أسرع وتكاليف ربط أقل.

وقالت شركة "غوغل إن كابل الألياف الضوئية، المعروف باسم "ايكيانو" سيمر عبر جنوب إفريقيا وناميبيا ونيجيريا وجزيرة "سان هيلينا" النائية في المحيط الأطلسي، حيث يربط القارة بأوروبا.

ويبني اتحاد شركات (كونسورتيوم)، مدعوم من مجموعة فيسبوك، أيضا كابل غواصة جديد في إفريقيا.

وسيربط مشروع "إفريقيا2"، المقرر بدء عملياته بين العامين 2023 و2024، إفريقيا من مصر بأوروبا وعبر السعودية بالشرق الأوسط.

يشار إلى أنه في إفريقيا، أدت كابلات الغواصات الممزقة مرارا إلى حدوث مشكلات واسعة النطاق في الإنترنت.