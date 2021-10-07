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الطيران الروسي يتدخل لإخماد حريق صعب في سوريا 

الطيران الروسي يتدخل لإخماد حريق صعب في سوريا 
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بمساهمة طيارين عسكريين روس في مكافحة حريق صعب في جبال سوريا.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن وزارة الدفاع، أن قيادة القوات الروسية المتواجدة في سوريا قررت تقديم المساعدة لرجال الإطفاء السوريين الذين واجهوا حريقا صعبا قرب منشآت تابعة لمأخذ الماء التي تمد عدة بلدات في ريف اللاذقية بالمياه، تلبية لطلبهم.

وأتت النجدة من قاعدة حميميم الجوية التي انطلقت منها مروحية مزودة بمعدات صب المياه من طراز "مي-8أ إم تي شي" لتساعد في إطفاء الحريق من خلال إلقاء ما مجموعه 35 طنا من المياه على بؤرة الحريق.

وواجهت المروحية مهمة صعبة، حيث اضطرت إلى أخذ المياه من السهول، ثم نقلها إلى مكان مرتفع يبعد عن السهل مئات الأمتار، حيث واجهت صعوبات بسبب الهواء الصاعد.

يذكر أن فرقة الإطفاء السورية حاولت في البداية إخماد الحريق بجهودها الذاتية، ثم رأت أنه من الضروري أن تطلب المساعدة من العسكريين الروس.

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